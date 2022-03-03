Вороги перегруповуються: свіже зведення Генштабу України

Українські воїни захищають Батьківщину від росії на всіх фронтах

Україна продовжує оборонятися від російських загарбників уже восьмий день. За всіма напрямками вторгнення росіяни зазнають невдач і почали обстрілювати мирні міста ночами.

Зведення подій на фронті передає Генштаб.

Слобожанщина — у ворога нестача техніки та особового складу. Наступ проводиться у районі Харкова, Балаклії, Золочева. Зроблено спроби наступу окупантом у напрямку Лозової.

Південний (Таврійський) напрямок — ворог перегрупувався і ввів частини оперативних резервів. Його мета – напрямок Миколаїв-Вознесенськ.

Донецький напрямок — загарбники за підтримки артилерії йжуть в наступ в районі Нового Айдару, Волновахи, Маріуполя. Місто продовжує оборонятися.

Полісся — ворог намагається наступати біля Козаровичів, Вишгорода, Фастова, Обухова. Табори розгорнули у районі Бородянки, Катюжанки, Гаворонщини.

Сіверський напрямок — йдуть у бік північних околиць Києва, зазнавши невдачі у Чернігові, Ніжині, Сумах, Лебедині та Охтирці. Із ЗСУ зіткнень намагаються уникнути.

На Чорному морі російські кораблі ведуть вогонь по цивільних судах і захоплюють у полон моряків. Чотири великі десантні кораблі з трьома ракетними катерами рухаються в напрямку Одеси.

Сили супротивника продовжують діяти поблизу Енергодару, Василівки, Токмака, Новопетрівки. Вони перегрупувалися та продовжують наступ з метою вийти на Запоріжжя та Маріуполь.

Поблизу Баловного росіяни висадили нечисленний десант – їх знищили.

Волинське спрямування — демонстраційні дії вздовж кордону.

В Україні продовжують обстрілювати мирні міста У Генштабі попереджають — обговорення точності пострілів ворога у медіа та соцмережах у режимі реального часу може стати матеріалом для подальшого коригування артилерії ворога.

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Як раніше писав "Телеграф", за попередніми підрахунками у нападі на Україну загинули до 9 тисяч російських солдатів.