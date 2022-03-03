Вороги перегруповуються: свіже зведення Генштабу України
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Українські воїни захищають Батьківщину від росії на всіх фронтах
Україна продовжує оборонятися від російських загарбників уже восьмий день. За всіма напрямками вторгнення росіяни зазнають невдач і почали обстрілювати мирні міста ночами.
Зведення подій на фронті передає Генштаб.
Слобожанщина — у ворога нестача техніки та особового складу. Наступ проводиться у районі Харкова, Балаклії, Золочева. Зроблено спроби наступу окупантом у напрямку Лозової.
Південний (Таврійський) напрямок — ворог перегрупувався і ввів частини оперативних резервів. Його мета – напрямок Миколаїв-Вознесенськ.
Донецький напрямок — загарбники за підтримки артилерії йжуть в наступ в районі Нового Айдару, Волновахи, Маріуполя. Місто продовжує оборонятися.
Полісся — ворог намагається наступати біля Козаровичів, Вишгорода, Фастова, Обухова. Табори розгорнули у районі Бородянки, Катюжанки, Гаворонщини.
Сіверський напрямок — йдуть у бік північних околиць Києва, зазнавши невдачі у Чернігові, Ніжині, Сумах, Лебедині та Охтирці. Із ЗСУ зіткнень намагаються уникнути.
На Чорному морі російські кораблі ведуть вогонь по цивільних судах і захоплюють у полон моряків. Чотири великі десантні кораблі з трьома ракетними катерами рухаються в напрямку Одеси.
Сили супротивника продовжують діяти поблизу Енергодару, Василівки, Токмака, Новопетрівки. Вони перегрупувалися та продовжують наступ з метою вийти на Запоріжжя та Маріуполь.
Поблизу Баловного росіяни висадили нечисленний десант – їх знищили.
Волинське спрямування — демонстраційні дії вздовж кордону.
В Україні продовжують обстрілювати мирні міста У Генштабі попереджають — обговорення точності пострілів ворога у медіа та соцмережах у режимі реального часу може стати матеріалом для подальшого коригування артилерії ворога.
Як раніше писав "Телеграф", за попередніми підрахунками у нападі на Україну загинули до 9 тисяч російських солдатів.
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