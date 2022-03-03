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Не встигають вивозити своїх загиблих: Зеленський розповів про втрати окупантів в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Здебільшого в Україні гинуть молоді призовники Новина оновлена 03 березня 2022, 01:31
Здебільшого в Україні гинуть молоді призовники

Росіяни продовжують забирати своїх поранених та вбитих, але більшість із них продовжують лежати на українських полях

У ході військових дій в Україні російські окупанти втратили майже 9 тисяч своїх солдатів.

Про це у новому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Для нас це вітчизняна війна. Ми знаємо, чим розпочинаються вітчизняні війни та чим вони закінчуються для загарбників", — сказав він.

Зеленський каже, що українська армія робить все необхідне, щоб остаточно зламати супротивника. За його словами, лише за тиждень на українських землях було вбито майже 9 тисяч росіян.

Так президент вказує, що лише на Миколаївському напрямку десятки російських вертольотів постійно забирають своїх "двохсотих" та "трьохсотих". При цьому він зазначив, що здебільшого на нашій землі гинуть хлопці 19-20 років.

"Україна не хоче бути вкритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією, скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, що ви не хочете вмирати", — звернувся Зеленський до російських військових.

Більше про "успіхи" окупаційних військ, а також про життя простих українців під обстрілами читайте у текстовій трансляції "Телеграфа": Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але так і не можуть просунутися вглиб країни.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський
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