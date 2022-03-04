Загроза вибуху Запорізької АЕС: в Україні прозвучали тривожні заяви та прогнози

Українці турбуються про можливі наслідки для всього світу

Пожежа на атомній електростанції у Енергодарі Запорізької області може перерости у наймасштабнішу техногенну катастрофу, яку знало людство. Такої думки притримується очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко. Вочевидь, до таких висновків його спонукали заяви керівництва станції щодо порушення ядерної безпеки на станції.

Про це та інше оперативно інформує "Телеграф".

За словами Галущенко, наразі росія займається тим, що планує знищити абсолютно все людство.

"Ядерна та радіаційна безпека ворога не турбує, — підкреслив міністр. — Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдуже".

Також чиновник заявив, що Україна неодноразово зверталася до Міжнародної агенції з ядерної безпеки (МАГАТЕ) з попередженнями про можливість обстрілів з боку російських окупантів.

Реакція агенції з'явилась тільки після обстрілів та пожежі, яка спалахнула поблизу енергоблоків у ніч на 4 березня. Відомо, що вони уже зв'язалися із українською владою, аби тримати питання на контролі.

Додамо, що за повідомленням "Енергоатома" наразі на Запорізькій станції є порушення ядерної безпеки. Ситуацію ускладнює те, що пожежа, як і бойові дії біля важливої інфраструктурної одиниці, тривають. Таку заяву було оприлюднено із посиланням на в.о. гендиректора станції Ігора Мурашова.

Нагадаємо, що ситуація із АЕС погіршилася після того, як російські війська почали наступ на Енергодар, а потім відкрили прицільний вогонь по станції.

"Телеграф" писав, що у разі вибуху на Запорізькій АЕС ударна хвиля може дійти російського Уралу.