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Окупанти атакують атомну станцію в Енергодарі: відео бою потрапило до мережі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Енергодар Новина оновлена 03 березня 2022, 23:03
Енергодар

В Енергодарі чутно звуки пострілів з боку атомної електростанції

Російські окупаційні війська під час наступу на українські міста розпочали атаку на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у своєму телеграм-каналі.

"Колона ворожої техніки вирушила у напрямку атомної електростанції", — написав він і додав, що в місті чути гучні постріли, які чути з боку АЕС.

Також він оприлюднив відео, на якому знято політ трасуючих снарядів.

Як повідомлялося, окупаційні війська підійшли до Енергодару 2 березня, тоді місцеві жителі перекрили дорогу і змусили росіян відступити.

Проте 3 березня ворожі війська знову повернулися і, схоже, на штурм. За повідомленнями Орлова колона близько 100 одиниць техніки спробувала прорватися в місто, а на блокпості спалахнула серйозна пожежа. Саме місто ж зазнало обстрілів з артилерійських установок, відомо також, що кілька будинків отримали пошкодження.

Як відомо, у четвер на обстріл зазнали житлові будинки і в інших частинах України. Наприклад, у Чернігові після авіаударів загинуло 33 мирні жителі, ще 18 отримали поранення.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Енергодар
Енергодар
Україна
Окупанти атакують атомну станцію в Енергодарі: відео бою потрапило до мережі
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