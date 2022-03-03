У Чернігові після авіаударів Росії загинуло понад 30 людей (відео)

росія продовжує обстрілювати мирних жителів України.

У четвер, 3 березня, на 8-й день повномасштабної агресії росії в Україні окупанти завдали авіаударів по цивільних об’єктах у Чернігові, внаслідок чого загинули мирні жителі.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За інформацією джерела, в результаті обстрілу багатоповерхового будинку загинуло 33 і поранено 18 людей. Рятувальна операція на якийсь час призупинена через постійний обстріл росіян. ДСНС прикріпила відео із рятувальними роботами на місці трагедії.

"Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих. У зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено", — повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові 3 березня обстріляли також дві школи. Президент України Володимир Зеленський на своїй останній пресконференції закликав країни НАТО закрити небо над Україною, адже українці щодня страждають від обстрілу росіян. Також глава держави попросив у Заходу літаки.