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"Розстрілюють впритул": окупанти при обстрілі Запорізької АЕС влучили у енергоблок

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти наносять удари по ЗАЕС впритул Новина оновлена 04 березня 2022, 02:49
Окупанти наносять удари по ЗАЕС впритул

До ліквідації пожежі на станції рятувальники приступити не можуть через обстріли.

Російські окупанти атакували Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходить в Енергодарі. Один зі снарядів влучив у перший енергоблок АЕС.

Про це заявив представник пресслужби станції Андрій Туз.

За його словами, рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже обстріли по станції тривають.

"Пожежа на Запорізькій АЕС триває. Вогнеборці не можуть дістатися місця загоряння та ліквідувати наслідки. Станцію розстрілюють впритул. Вже є попадання у перший енергоблок. Зупиніться!", — повідомив Андрій Туз.

На ворожий обстріл атомної електростанції відреагували в "Енергоатомі".

"Енергоатом попереджає і звертається до світової спільноти: обстріли з важкої зброї енергоблоків ЗАЕС, що відбуваються прямо зараз, це суворе порушення ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об’єкта, що може призвести до важких і трагічних наслідків для усього світу!", — йдеться у повідомлені компанії.

Варто зазначити, що Запорізька АЕС є однією з найбільших станцій у Європі, а у світі займає шосте місце за потужністю. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обстріл АЕС в Енергодарі почався в ніч на 4 лютого, коли російські війська почали наступ на місто.

Теги:
#Україна #Пожежа #Росія #Запорізька АЕС #Війна #Енергодар #Атака #Армія РФ
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