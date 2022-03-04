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Зі снігом та повітряною тривогою: як Харків зустрічає 9-й день війни (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наслідки обстрілу у дворах Харкова
Наслідки обстрілу у дворах Харкова

Місто обстрілюють щодня

У Харкові ситуація продовжує залишатися напруженою. Напередодні увечері у місті знову оголошували тривогу – обстрілювали спальні райони.

У частині міста не було електрики, але комунальним службам вдалося відновити постачання. Ранок 4 березня розпочався з вибухів.

Під час ранкового обстрілу окупанти знову цілилися у житлові будинки на Салтівці. У мережі публікують фото руйнувань.

Після обстрілу багато людей не можуть зв’язатися зі своїми рідними — у місті запустили пошуковий бот для пошуку зниклих на території міста.

Не легша ситуація і в області. Згідно з зведенням Генштабу, Балаклія захоплена. Про вибухи повідомляли і з Барвінкового.

Аптеки та магазини міста працюють обмежений час – до обіду. Через проблеми безпеки, ліки почнуть роздавати через лікарні та поліклініки, а харчові продукти волонтери роздають у спеціальних пунктах та привозитимуть до шкіл.

Харків’яни не втрачають бадьорості духу — у мережі з’явилися меми та картинки на тему обстрілів Харкова російськими військами. Їм погрожують померлим мером Геннадієм Кернесом.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі на обстріл зазнала Запорізька АЕС. Окупанти не лише обстріляли її, а й не пускали туди пожежників, коли почалося загоряння. Вдалося загасити, радіаційного забруднення немає.

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#Харків #Війна #Обстріли
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