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Втрати росії на 9-й день війни: майже 10 тисяч солдат та 2 тисячі одиниць воєнної техніки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бої ще продовжуються Новина оновлена 04 березня 2022, 09:14
Бої ще продовжуються

Росіяни з кожним днем війни втрачають все більше людей і одиниць техніки.

За дев’ять днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України армія росії вже втратила велику кількість свого особового складу та одиниць техніки, та з кожним новим днем війни ця кількість тільки зростає. На 4 березня кількість вбитих солдатів перейшла за 9 тисяч.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — 9166 осіб,
  • танків ‒ 251 од,
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
  • артилерійських систем –105 од,
  • РСЗВ — 50 од,
  • засоби ППО — 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од,
  • автомобільної техніки — 404 од,
  • легкі швидкісні катери — 2 од,
  • цистерн з ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3,

Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку Росії. Так один з користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металобрухт, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку про те, що зараз відбувається.

Теги:
#Україна #Втрати #Росія #Військові втрати #Війна
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