Втрати росії на 9-й день війни: майже 10 тисяч солдат та 2 тисячі одиниць воєнної техніки
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Росіяни з кожним днем війни втрачають все більше людей і одиниць техніки.
За дев’ять днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України армія росії вже втратила велику кількість свого особового складу та одиниць техніки, та з кожним новим днем війни ця кількість тільки зростає. На 4 березня кількість вбитих солдатів перейшла за 9 тисяч.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:
- особового складу — 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ — 50 од,
- засоби ППО — 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки — 404 од,
- легкі швидкісні катери — 2 од,
- цистерн з ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3,
Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку Росії. Так один з користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металобрухт, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку про те, що зараз відбувається.
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