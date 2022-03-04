Втрати росії на 9-й день війни: майже 10 тисяч солдат та 2 тисячі одиниць воєнної техніки

Росіяни з кожним днем війни втрачають все більше людей і одиниць техніки.

За дев’ять днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України армія росії вже втратила велику кількість свого особового складу та одиниць техніки, та з кожним новим днем війни ця кількість тільки зростає. На 4 березня кількість вбитих солдатів перейшла за 9 тисяч.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

особового складу — 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ — 50 од,

засоби ППО — 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки — 404 од,

легкі швидкісні катери — 2 од,

цистерн з ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3,

Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку Росії. Так один з користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металобрухт, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку про те, що зараз відбувається.