Рус

З'явилось відео з моментом обстрілу оккупантами Запорізької АЕС в Енергодарі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Над усім світом зависла серйозна небезпека Новина оновлена 04 березня 2022, 04:14
Над усім світом зависла серйозна небезпека

Країна-агресор поводиться як найжахливіший терорист

Пожежа на Запорізькій атомній електростанції, що знаходиться в Енергодарі, прикувала до себе увагу всього світу. Попри те, що наразі онлайн-трансляція з об'єкту припинена — через жорстокі бої, момент обстрілу енергоблоків потрапив на відео.

Записом у Facebook поділився редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

На його думку, така тактика — це лише частина із усього спланованого росією терору. Наразі відбувається спроба захопити контроль над ситуацією, адже бойові дії зламати українців не змогли.

"Вчора, 3 березня, російська авіація знищила електропідстанції у Сумах, у Харкові, у Маріуполі. Тепер вони провокують удар по найбільшій у Європі Запорізьській АЕС, щоб показати, що залишать взагалі Україну без електрики", — підкреслює Бутусов.

Він переконаний, що на такі терористичні акти повинен звернути увагу абсолютно кожен у всьому світі.

Нагадаємо, що наразі на території станції точаться запеклі бої. Пожежники не мають змоги загасити полум'я, адже їх не допускають до місця події та розстрілюють впритул.

Теги:
#Україна #АЕС #Росія #Запорізька АЕС #Війна #Енергодар
Запорізька АЕС
Україна
Обстріл Запорізької АЕС: Зеленський виступив із терміновим зверненням
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Запорізька АЕС
Обстріл Запорізької АЕС: Зеленський виступив із терміновим зверненням
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Окупанти наносять удари по ЗАЕС впритул
"Розстрілюють впритул": окупанти при обстрілі Запорізької АЕС влучили у енергоблок
Дата публікації
Категорія
В Україні посилили відповідальність за мародерство
За мародерство і диверсії тепер саджатимуть до тюрми довічно
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, про що саме хоче говорити з Путіним