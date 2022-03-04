З'явилось відео з моментом обстрілу оккупантами Запорізької АЕС в Енергодарі

Країна-агресор поводиться як найжахливіший терорист

Пожежа на Запорізькій атомній електростанції, що знаходиться в Енергодарі, прикувала до себе увагу всього світу. Попри те, що наразі онлайн-трансляція з об'єкту припинена — через жорстокі бої, момент обстрілу енергоблоків потрапив на відео.

Записом у Facebook поділився редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

На його думку, така тактика — це лише частина із усього спланованого росією терору. Наразі відбувається спроба захопити контроль над ситуацією, адже бойові дії зламати українців не змогли.

"Вчора, 3 березня, російська авіація знищила електропідстанції у Сумах, у Харкові, у Маріуполі. Тепер вони провокують удар по найбільшій у Європі Запорізьській АЕС, щоб показати, що залишать взагалі Україну без електрики", — підкреслює Бутусов.

Він переконаний, що на такі терористичні акти повинен звернути увагу абсолютно кожен у всьому світі.

Нагадаємо, що наразі на території станції точаться запеклі бої. Пожежники не мають змоги загасити полум'я, адже їх не допускають до місця події та розстрілюють впритул.