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Пам’ять про ціну "дружби": українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку Росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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ЗСУ знищують російські танки та машини пачками Новина оновлена 04 березня 2022, 08:12
ЗСУ знищують російські танки та машини пачками

Росіяни щодня втрачають сотні одиниць військової техніки.

За дев’ять днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України армія Росії втратила досить велику кількість своєї техніки: частину було розбито в боях з ЗСУ, частину знищили мирні українці та учасники тероборони, а частина просто була залишена окупантами. У мережі вже є багато жартів, що за цю техніку можна виручити гроші, здавши її на металолом, проте українці вигадали ще одне застосування.

На своїй сторінці у Фейсбук Максим Музика запропонував після перемоги України "увесь цей металолом, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки Дружби народів, на згадку про те, що зараз відбувається.

"Нехай лежить просто неба і нагадує нащадкам про ціну цієї "дружби". Іржавіє, поки не вивітриться" — пише Музика.

Проте чоловік зазначає, що з огляду на велику кількість знищеної техніки такі пагорби можна буде розмісити біля багатьох міст і навіть сіл України.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 4 березня окупанти намагалися взяти штурмом Запорізьку АЕС (Енергодар), через що на її території сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський після цього записав термінове звернення, в якому заявив, що зв’язався з лідерами країн світу і закликав їх не допустити повторення чорнобильської катастрофи.

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#Україна #Росія #Війна
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