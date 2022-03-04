Обстріл Запорізької АЕС: Зеленський виступив із терміновим зверненням
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Український президент закликав Європу прокинутися
Президент України Володимир Зеленський звернув увагу світу на те, що росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС.
Відповідне відеозвернення було оприлюднене у його телеграм-каналі.
"Європа зараз має прокинутися. Горить найбільша станція Європи", — зазначив він.
За його словами, російські танки, які ведуть вогонь, оснащені тепловізорами, а тому окупанти знають куди стріляють і готувалися до цього.
Він закликав світ згадати, що відбувалося на Чорнобильській АЕС і вимагав не допустити повторення катастрофи.
"Жодна держава, крім Росії, не обстрілювала атомні блоки. Це вперше в нашій історії, в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору", — сказав Зеленський.
Президент заявив, що він не знає, чи станеться вибух чи ні.
"Кричіть своїм політикам, Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух – це кінець усім. Кінець Європи. Це евакуація Європи", — заявив він і закликав не допустити чергової катастрофи глобального масштабу.
Своєю чергою, як повідомив у коментарі ВВС спікер Запорізької АЕС Андрій Туз, зараз складно встановити масштаби пошкоджень.
"Розбомбили все, що можна, у тому числі і блоки і все інше. Зараз інформацію уточнюють, складно все сказати", — сказав він.
За його словами, до станції під'їхала біла російська машина, визначається, чи будуть з ними вести переговори чи як далі діяти.
Як повідомлялося раніше, пожежники не змогли потрапити на місце пожежі через бої.
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