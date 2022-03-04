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Обстріл Запорізької АЕС: Зеленський виступив із терміновим зверненням

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Запорізька АЕС Новина оновлена 04 березня 2022, 04:18
Запорізька АЕС

Український президент закликав Європу прокинутися

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу світу на те, що росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС.

Відповідне відеозвернення було оприлюднене у його телеграм-каналі.

"Європа зараз має прокинутися. Горить найбільша станція Європи", — зазначив він.

За його словами, російські танки, які ведуть вогонь, оснащені тепловізорами, а тому окупанти знають куди стріляють і готувалися до цього.

Він закликав світ згадати, що відбувалося на Чорнобильській АЕС і вимагав не допустити повторення катастрофи.

"Жодна держава, крім Росії, не обстрілювала атомні блоки. Це вперше в нашій історії, в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору", — сказав Зеленський.

Президент заявив, що він не знає, чи станеться вибух чи ні.

"Кричіть своїм політикам, Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух – це кінець усім. Кінець Європи. Це евакуація Європи", — заявив він і закликав не допустити чергової катастрофи глобального масштабу.

Своєю чергою, як повідомив у коментарі ВВС спікер Запорізької АЕС Андрій Туз, зараз складно встановити масштаби пошкоджень.

"Розбомбили все, що можна, у тому числі і блоки і все інше. Зараз інформацію уточнюють, складно все сказати", — сказав він.

За його словами, до станції під'їхала біла російська машина, визначається, чи будуть з ними вести переговори чи як далі діяти.

Як повідомлялося раніше, пожежники не змогли потрапити на місце пожежі через бої.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька АЕС
Запорізька АЕС
Україна
Обстріл Запорізької АЕС: Зеленський виступив із терміновим зверненням
Дата публікації
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Категорія
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Обстріл Запорізької АЕС: Зеленський виступив із терміновим зверненням
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