Операция "Консервы": россия отправила в Украину колонну рефрижераторов

Пользователи сети подозревают, что грузовики поехали забирать трупы

Пока весь мир выражает поддержку Украине, которая противостоит полномасштабному военному вторжению россии, сами жители страны-оккупанта похоже еще не начали осознавать всех последствий происходящего, поскольку пытаются лепить свой символ в виде буквы "Z" на технику вроде мусоровозов или рефрижераторов.

На это обратил внимание пользователь сети, который пишет под никнеймом "распад и неуважение".

"Присмотритесь внимательно к машинам, которыми рф якобы везет "гуманитарку". Это – рефрижераторы", — подчеркнул он.

Пользователи сети же высказали свои предположения относительно того, зачем нужно посылать в Украину именно грузовики, оснащенные холодильной установкой.

Как сообщалось ранее, первая неделя войны для оккупационных войск в Украине обернулась огромным количеством убитых и раненных. Согласно данным Минобороны, по состоянию на 4 марта их потери уже перевалили за 9 тысяч человек

Вместе с тем россия продолжает обстреливать мирные города и не гнушается использованием запрещенного женевской конвенцией оружия, так накануне по городу Покровск (Донецкая область) был нанесен удар кассетными боеприпасами.