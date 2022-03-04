Укр

В россии опозорились с символом "военной операции" в Украине (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Жители россии додумались украшать буквой "Z" мусоровозы Новость обновлена 04 марта 2022, 22:16
Жители россии додумались украшать буквой "Z" мусоровозы

Пользователи сети заодно предложили украсить буквой "Z" рефрижераторы.

Очевидно, что большинство из жителей россии до сих пор не поняли, чем для них завершится война в Украине, а потому многие из них пытаются демонстрировать поддержку действий своего кровавого диктатора.

Об этом сообщил донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn в своем телеграм-канале.

На обнародованных ним кадрах видно, что представители одной из компаний в знак поддержки путинской армии решили наносить знак "Z" на мусоровозы.

"Символично", — подчеркнул блогер.

Абсурдность происходящего успели оценить пользователи сети.

Как сообщалось ранее, россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. После массированного ракетного обстрела городов нашей страны, оккупационные войска перешли в сухопутное наступление.

На первой волне российской техники, которая вторглась на территорию Украины, рисовалась буква Z, но позже начали появляться и другие обозначения.

Согласно данным Минобороны Украины по состоянию на 4 марта, российские войска потеряли более 9 тысяч военнослужащих, более 250 танков и почти 950 единиц боевой техники.

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#Украина #Россия
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