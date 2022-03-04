В россии опозорились с символом "военной операции" в Украине (видео)

Пользователи сети заодно предложили украсить буквой "Z" рефрижераторы.

Очевидно, что большинство из жителей россии до сих пор не поняли, чем для них завершится война в Украине, а потому многие из них пытаются демонстрировать поддержку действий своего кровавого диктатора.

Об этом сообщил донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn в своем телеграм-канале.

На обнародованных ним кадрах видно, что представители одной из компаний в знак поддержки путинской армии решили наносить знак "Z" на мусоровозы.

"Символично", — подчеркнул блогер.

Абсурдность происходящего успели оценить пользователи сети.

Как сообщалось ранее, россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. После массированного ракетного обстрела городов нашей страны, оккупационные войска перешли в сухопутное наступление.

На первой волне российской техники, которая вторглась на территорию Украины, рисовалась буква Z, но позже начали появляться и другие обозначения.

Согласно данным Минобороны Украины по состоянию на 4 марта, российские войска потеряли более 9 тысяч военнослужащих, более 250 танков и почти 950 единиц боевой техники.