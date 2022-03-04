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В росії зганьбилися із символом "воєнної операції" в Україні (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Жителі росії додумалися прикрашати буквою "Z" сміттєвози Новина оновлена 04 березня 2022, 22:16
Жителі росії додумалися прикрашати буквою "Z" сміттєвози

Користувачі мережі заодно запропонували намалювати "Z" на рефрижераторах.

Очевидно, що більшість жителів росії досі не зрозуміли, чим для них завершиться війна в Україні, а тому багато хто з них намагається демонструвати підтримку дій свого кривавого диктатора.

Про це повідомив донецький блогер, який пише під нікнеймом donetchanyn, у своєму телеграм-каналі.

На оприлюднених ним кадрах видно, що представники однієї з компаній на знак підтримки путінської армії вирішили наносити знак "Z" на сміттєвози.

"Символічно", — наголосив блогер.

Абсурдність того, що відбувається, встигли оцінити користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну в ніч проти 24 лютого. Після масованого ракетного обстрілу міст нашої країни окупаційні війська перейшли в сухопутний наступ.

На першій хвилі російської техніки, яка вторглася на територію України, малювалася літера Z, але пізніше почали з’являтися й інші позначення.

За даними Міноборони України станом на 4 березня, російські війська втратили понад 9 тисяч військовослужбовців, понад 250 танків та майже 950 одиниць бойової техніки.

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#Україна #Росія
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