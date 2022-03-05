Десять тисяч за десять днів: з'явилися нові дані про про втрати військ рф в Україні

Окрім людей, також у окупантів доволі страждає і технічна складова.

Йде десятий день ворожого протистояння росії і України, в якому кожного дня гинуть військові і, на жаль, мирні жителі. Російська армія продовжує наступати на українські території, але через відважний захист українських бійців, тільки зазнає великих збитків як особового складу, так і техніки.

На 5 березня кількість вбитих російських солдатів перейшла за 10 тисяч. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:

особового складу — понад 10 тис. осіб,

танків ‒ 269 од,

ББМ ‒ 945 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО — 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (уточнюється),

автомобільної техніки — 409 од,

легкі швидкісні катери — 2 од,

цистерн з ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3,

Зазначимо, що ці дані ще уточнюються, адже у деяких містах бойові дії ведуться дуже інтенсивно, і не можна відразу провести підрахунок.

Раніше "Телеграф" писав, що українці запропонували скласти розбиту військову техніку росії в велику купу на згадку тому, що зараз відбувається. Один із користувачів мережі вважає, що ідеальним місцем для цього є арка "Дружби" народів.

Також повідомлялося, що росія вже використала 95% бойових груп, розташованих біля кордонів з Україною.