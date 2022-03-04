Втрати на всіх напрямках: росія вже використала 95% бойових груп

Противник зазнає суттєвих втрат на всіх напрямках.

На дев’ятий день повномасштабної війни московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.

Про це повідомив у Facebook секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Українські військові і сили ТРО на сьогоднішній день перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву." — написав секретар РНБО.

Секретар РНБО зазначив, що гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси. Українське військо готове до відсічі окупанту та його знищення, де б він не знаходився.

Зазначимо, у Геншабі ЗСУ повідомили, що російська армія на 9-ту добу вони в Україні вичерпала основну частину своїх оперативних резервів, почалося перекидання додаткових сил із Південного та Східного військових округів.

Зазначимо, що в ОП закликають українців до стриманого оптимізму і нагадують, що ситуація контролюється владою та ЗСУ.