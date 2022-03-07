Під Харковом убили російського генерала, який "віджимав" Крим і воював у Чечні
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Ще одного генерала окупаційної армії було знищено після вторгнення в Україну
Під час російського вторгнення в Україну було ліквідовано генерал-майора росії Віталія Герасимова.
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
"Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова — російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу росії", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що разом з ним було вбито або поранено низку старших офіцерів окупаційної армії.
У повідомленні ГУР МО також зазначено, що окупаційна армія має проблеми зі зв’язком та евакуацією розбитих частин.
Герасимов уродженець Казані, воював у другій Чеченській війні, брав участь у російській операції у Сирії. Крім того, він був нагороджений медаллю "за повернення Криму" після окупації українського півострова у 2014 році.
Як повідомлялося раніше, він не перший генерал, якого ліквідували українські захисники. Зокрема 26 лютого під час безуспішної спроби взяти Київ було вбито генерала чеченського полку Нацгвардії Магомеда Тушаєва.
А 3 березня з’явилися повідомлення про загибель неподалік Маріуполя генерал-майора Росії Андрія Суховецького.