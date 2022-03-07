Рус

Під Харковом убили російського генерала, який "віджимав" Крим і воював у Чечні

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
585
Віталій Герасимов Новина оновлена 08 березня 2022, 00:27
Віталій Герасимов

Ще одного генерала окупаційної армії було знищено після вторгнення в Україну

Під час російського вторгнення в Україну було ліквідовано генерал-майора росії Віталія Герасимова.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова — російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу росії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з ним було вбито або поранено низку старших офіцерів окупаційної армії.

У повідомленні ГУР МО також зазначено, що окупаційна армія має проблеми зі зв’язком та евакуацією розбитих частин.

Герасимов уродженець Казані, воював у другій Чеченській війні, брав участь у російській операції у Сирії. Крім того, він був нагороджений медаллю "за повернення Криму" після окупації українського півострова у 2014 році.

Як повідомлялося раніше, він не перший генерал, якого ліквідували українські захисники. Зокрема 26 лютого під час безуспішної спроби взяти Київ було вбито генерала чеченського полку Нацгвардії Магомеда Тушаєва.

А 3 березня з’явилися повідомлення про загибель неподалік Маріуполя генерал-майора Росії Андрія Суховецького.

Теги:
#Україна #Росія
Віталій Герасимов
Україна
Під Харковом убили російського генерала, який "віджимав" Крим і воював у Чечні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Віталій Герасимов
Під Харковом убили російського генерала, який "віджимав" Крим і воював у Чечні
Дата публікації
Категорія
Президент України не погодиться на евакуацію українців на росію
"Цинізм і пропаганда, не більше": Зеленський розповів про російські "гуманітарні коридори"
Дата публікації
Категорія
Весільні обручки
У Мелітополі закохані одружилися, незважаючи на окупацію: "Якщо загинемо – то сім’єю"
Дата публікації
Категорія
Дмитро Куліба
Кулеба проведе зустріч із лавровим: де і коли
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами