Мріяв про війну змалку: що відомо про вбитого в Україні генерала Кадирова

Нагороджений "за внесок у боротьбу з тероризмом" кадировець загинув у спробах захопити Україну

Генерал чеченського полку Нацгвардії Магомед Тушаєв, якого було ліквідовано під Києвом 26 лютого за вторгнення в Україну на боці Росії, з самого дитинства захоплювався військовою справою, через що не мав особистого життя.

Про це можна судити за інформацією, яку "Телеграф" знайшов під час моніторингу мережі.

Серед іншого ми знайшли інтерв’ю Тушаєва дворічної давності, де він розповідає, що його з найменших років захоплювала військова форма та тематика, і він грав в основному з макетами військової техніки.

Закінчивши школу в Серноводську (село на заході Чечні), він відучився за профілем "фінанси та право" в Махачкалі.

Бійцем чеченського ОМОНу Магомед став ще 2008 року, коли йому було лише 22 роки, 2017 року у віці 31 року перейшов на посаду заступника командира 141-го "елітного" спецполку імені Кадирова Нацгвардії РФ, а через чотири місяці сам став його командиром.

Він мав Орден мужності, медаль за заслуги перед Батьківщиною, нагородний знак "Відмінник міліції" за боротьбу з тероризмом.

Тушаєв ріс із матір’ю і був єдиною дитиною, а після початку служби, за його словами, практично жив на роботі. Так, у мережі немає жодних даних про його дружину чи дітей.

Натомість він показово демонстрував повагу до вбитого Ахмата Кадирова.

А в будівлі дислокації його полку висіли портрети Ахмата та Рамзара Кадирова, та Володимира Путіна.

Варто зауважити, що сам Рамзан Кадиров спростовує, що Тушаєв загинув під Києвом, а з мережі зараз швидко видаляють інформацію про нього.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", далеко не всі чеченці бажають воювати проти України.