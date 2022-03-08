Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами

Коротко про головне 8 березня

В Україні починається 13-й день із повномасштабного військового вторгнення російських військ. Росіяни продовжують бомбардувати міста та села, цивільну інфраструктуру України, вбивати мирних мешканців. Проте всі ці злодіяння путінської армії не залишаються безкарними: під Харковом ліквідовано російського генерал-майора, під Києвом збито два російські літаки, а кількість полонених російських окупантів наближається до 2 тисяч.

У цьому матеріалі "Телеграф" щогодини публікуватиме найактуальніші новини, які відбулися 8 березня.

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00:00 У Командуванні Повітряних сил ЗСУ підсумували минулу добу:

"Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі " Війна: путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні ".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: " Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну ".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті " Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну ".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну" .

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни"

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками"

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: " Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон ".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: " Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста ".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".