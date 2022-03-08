Європа позбавляється від російської пропаганди: які країни і що вже заборонили

Російські канали масово відключають у країнах Європи

Поки українці ведуть запеклий опір російської окупації, країни Європи масово викорінюють кремлівську пропаганду.

Відповідні дані оприлюднила Національна рада з теле- та радіомовлення.

Так зазначається, що Фламандська громада Бельгії відключила кабельну трансляцію пропагандистських каналів, а також вилучила їх з інших платформ.

Канали "Russia Today", "Sputnik" втратили ліцензію на мовлення в Нідерландах, крім того, державний регулятор почав робити дії, щоб зупинити потік дезінформації та мови ненависті, що йдуть з цих та інших російських держканалів.

Трансляцію російських каналів було також зупинено в Греції та країнах Балтії.

У Британії регулятор розпочав 27 розслідувань проти "Russia Today" і має намір позбавити його ліцензії.

У Молдові було заблоковано всі російські та білоруські канали, а також канал "МИР".

У Польщі російські канали було заборонено, а замість них розпочалися трансляції українського мовлення.

Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) розпочала активну боротьбу з російською дезінформацією та почала фіксувати всі прояви кремлівської пропаганди.

ЄС ввів санкції проти RT/Russia Today та Sputnik, а також проти їхніх європейських філій.

Як повідомлялося раніше, "Телеграфу" стало відомо зі своїх джерел про те, що безуспішна спроба кривавого диктатора володимира путіна захопити Україну призвела до того, що відразу три високопосадовці з його оточення почали готувати "бунт".