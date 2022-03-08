Рус

Європа позбавляється від російської пропаганди: які країни і що вже заборонили

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
30
У Європі зрозуміли, що їх роками дезінформували Новина оновлена 08 березня 2022, 02:50
У Європі зрозуміли, що їх роками дезінформували

Російські канали масово відключають у країнах Європи

Поки українці ведуть запеклий опір російської окупації, країни Європи масово викорінюють кремлівську пропаганду.

Відповідні дані оприлюднила Національна рада з теле- та радіомовлення.

Так зазначається, що Фламандська громада Бельгії відключила кабельну трансляцію пропагандистських каналів, а також вилучила їх з інших платформ.

Канали "Russia Today", "Sputnik" втратили ліцензію на мовлення в Нідерландах, крім того, державний регулятор почав робити дії, щоб зупинити потік дезінформації та мови ненависті, що йдуть з цих та інших російських держканалів.

Трансляцію російських каналів було також зупинено в Греції та країнах Балтії.

У Британії регулятор розпочав 27 розслідувань проти "Russia Today" і має намір позбавити його ліцензії.

У Молдові було заблоковано всі російські та білоруські канали, а також канал "МИР".

У Польщі російські канали було заборонено, а замість них розпочалися трансляції українського мовлення.

Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) розпочала активну боротьбу з російською дезінформацією та почала фіксувати всі прояви кремлівської пропаганди.

ЄС ввів санкції проти RT/Russia Today та Sputnik, а також проти їхніх європейських філій.

Як повідомлялося раніше, "Телеграфу" стало відомо зі своїх джерел про те, що безуспішна спроба кривавого диктатора володимира путіна захопити Україну призвела до того, що відразу три високопосадовці з його оточення почали готувати "бунт".

Теги:
#Україна #ЄС #Росія
Віталій Герасимов
Україна
Під Харковом убили російського генерала, який "віджимав" Крим і воював у Чечні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Віталій Герасимов
Під Харковом убили російського генерала, який "віджимав" Крим і воював у Чечні
Дата публікації
Категорія
Президент України не погодиться на евакуацію українців на росію
"Цинізм і пропаганда, не більше": Зеленський розповів про російські "гуманітарні коридори"
Дата публікації
Категорія
Весільні обручки
У Мелітополі закохані одружилися, незважаючи на окупацію: "Якщо загинемо – то сім’єю"
Дата публікації
Категорія
Дмитро Куліба
Кулеба проведе зустріч із лавровим: де і коли
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами