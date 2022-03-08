Европа избавляется от российской пропаганды: какие страны и что уже запретили

Российские каналы массово отключают в странах Европы

Пока украинцы ведут ожесточенное сопротивление российской оккупации, страны Европы массово искореняют у себя кремлевскую пропаганду.

Соответствующие данные обнародовал Национальный совет по теле- и радиовещанию.

Так отмечается, что Фламандская община Бельгии отключила кабельную трансляцию пропагандистских каналов, а также изъяла их из других платформ.

Каналы "Russia Today", "Sputnik" потеряли лицензию на вещание в Нидерландах, кроме того государственный регулятор начал предпринимать действия, чтобы остановить поток дезинформации и языка ненависти, идущих из этих и других российских госканалов.

Трансляция российских каналов была также остановлена в Греции и странах Балтии.

В Британии регулятор начал 27 расследований против "Russia Today" и собирается лишить его лицензии.

В Молдове были заблокированы все российские и белорусские каналы, а также канал "МИР".

В Польше российские каналы были запрещены, а вместо них начались трансляции украинских каналов.

Европейская платформа регуляторных органов (EPRA) начала активную борьбу с российской дезинформацией и начала фиксировать все проявления кремлевской пропаганды.

ЕС ввел санкции против RT/Russia Today и Sputnik, а также против их европейских филиалов.

Как сообщалось ранее, "Телеграфу" стало известно из своих источников о том, что безуспешная попытка кровавого диктатора владимира путина захватить Украину привела к тому, что сразу три высокопоставленных чиновника из его окружения начали готовить "бунт".