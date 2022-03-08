Европа избавляется от российской пропаганды: какие страны и что уже запретили
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Российские каналы массово отключают в странах Европы
Пока украинцы ведут ожесточенное сопротивление российской оккупации, страны Европы массово искореняют у себя кремлевскую пропаганду.
Соответствующие данные обнародовал Национальный совет по теле- и радиовещанию.
Так отмечается, что Фламандская община Бельгии отключила кабельную трансляцию пропагандистских каналов, а также изъяла их из других платформ.
Каналы "Russia Today", "Sputnik" потеряли лицензию на вещание в Нидерландах, кроме того государственный регулятор начал предпринимать действия, чтобы остановить поток дезинформации и языка ненависти, идущих из этих и других российских госканалов.
Трансляция российских каналов была также остановлена в Греции и странах Балтии.
В Британии регулятор начал 27 расследований против "Russia Today" и собирается лишить его лицензии.
В Молдове были заблокированы все российские и белорусские каналы, а также канал "МИР".
В Польше российские каналы были запрещены, а вместо них начались трансляции украинских каналов.
Европейская платформа регуляторных органов (EPRA) начала активную борьбу с российской дезинформацией и начала фиксировать все проявления кремлевской пропаганды.
ЕС ввел санкции против RT/Russia Today и Sputnik, а также против их европейских филиалов.
Как сообщалось ранее, "Телеграфу" стало известно из своих источников о том, что безуспешная попытка кровавого диктатора владимира путина захватить Украину привела к тому, что сразу три высокопоставленных чиновника из его окружения начали готовить "бунт".