Дві тисячі полонених російських окупантів: в Україні сказали, як їх використають

Кожному з полонених дають можливість повідомити рідним, де вони перебувають.

Українська армія за 12 днів російського вторгнення взяла у полон близько 2 тисяч окупантів. Далі їх використають як обмінний фонд, щоб повернути українських військових додому.

Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко в інтерв'ю виданню "Новое время".

За словами Геращенка, точний облік полонених наразі налагоджується, але їх кількість наближається до 2 тисяч окупантів.

"До полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні. І, відповідно, далі їх використовуватимуть як обмінний фонд — для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян", — зазначив Геращенко.

Радник голови МВС додав, що більшість російських солдатів, які потрапили у полон, були обдурені своїми командирами. Командири окупантів не сказали своїм підлеглим про те, що вони йдуть воювати з Україною.

"Російські солдати були абсолютно демотивовані, їх обдурили, підняли вночі 24 числа тривожно, сказавши, що йдуть навчання. І далі головні машини пройшли через кордон. Найчастіше вони їхали до БТР та машин, навіть не розуміючи, що вже вторглися на територію незалежної країни", — додав Геращенко.

Наразі українські спецслужби проводять з полоненими окупантами агітаційно-пропагандистську роботу, але всім без виключень дають можливість зателефонувати рідним на росії.

Нагадаємо, що за 12 днів війни в Україні ворог втратив 11 тисячі солдатів та сотні одиниць військової техніки. Це вже значно перевищує кількість загиблих у чеченських війнах, які російська влада вела протягом 13 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін ввів в Україну майже всі готові до наступу війська, але успіху не досяг.