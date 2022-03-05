Здача білоруського десантника в полон наробила галасу серед військових Білорусі

Військовий зізнався, що не хоче воювати.

На Волині затримали десантника з Білорусі, котрий перейшов на українську сторону, бо не хоче воювати з Україною.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації із посиланням на голову патрульної поліції України Євгена Жукова.

Десантника затримали на Шацькому напрямку місцеві жителі та викликали прикордонників. Після чого він розповів, що перетнув український кордон, щоб здатися в полон і не воювати з Україною.

Полонений вже розповів українським прикордонникам інформацію про кількість та позицію ворожих військ.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це сьогодні найобговорюваніша тема серед військовослужбовців Білорусі. Вони не хочуть воювати за президентів РФ та Білорусі.

Поліція пообіцяла згодом опублікувати фото військового.

"ВДВ Білорусів норм навалює. Хороший бліцкриг білоруською ", — зазначив Жуков.

Зазначимо, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат — за дев’ять днів загинуло понад 10 тисяч солдатів. Багато окупантів самі задаються в полон. Полонені розповідають, що вони нібито не знали, що їх відправили воювати та вбивати мирних громадян.

У ОП закликали російських солдатів здаватися в полон і не ставати "гарматним м’ясом".