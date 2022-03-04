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Полонені окупанти назвали путіна х*йлом і згуртовано заспівали гімн України (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Полонені рашисти" Новина оновлена 04 березня 2022, 19:12
"Полонені рашисти"

Сили спеціальних операцій ЗСУ "створили" нову групу "Полонені рашисти"

Російські окупанти, яких українські силовики швидко відловлюють на українській землі, не лише плачуть і вибачаються перед українським народом, а ще й виконують гімн України.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України, пише "Україна: оперативно", створили групу під назвою "Полонені рашисти" з гідним репертуаром — перелякані окупанти заспівали "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля".

Після виконання "співаки" всі дружно назвали путіна х*йлом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в полон до українських військових потрапив двічі зрадник України, який брав участь у захопленні Криму у 2014 році. А один із полонених російських військових звернувся до близьких людей, розповівши справжню правду про війну в Україні.

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#Окупанти #ЗСУ #ООС
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