Полонені окупанти назвали путіна х*йлом і згуртовано заспівали гімн України (відео)

Сили спеціальних операцій ЗСУ "створили" нову групу "Полонені рашисти"

Російські окупанти, яких українські силовики швидко відловлюють на українській землі, не лише плачуть і вибачаються перед українським народом, а ще й виконують гімн України.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України, пише "Україна: оперативно", створили групу під назвою "Полонені рашисти" з гідним репертуаром — перелякані окупанти заспівали "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля".

Після виконання "співаки" всі дружно назвали путіна х*йлом.

Читайте також: Категорія Україна Вже визнають величезні втрати: резонансна заява сенатора Росії На офіційному рівні в Росії практично не говорять про втрати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в полон до українських військових потрапив двічі зрадник України, який брав участь у захопленні Криму у 2014 році. А один із полонених російських військових звернувся до близьких людей, розповівши справжню правду про війну в Україні.