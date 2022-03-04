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Вже визнають величезні втрати: резонансна заява сенатора Росії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Людмила Нарусова Новина оновлена 04 березня 2022, 18:22
Людмила Нарусова

На офіційному рівні в Росії практично не говорять про втрати.

У п’ятницю, 4 березня, на 9-й день повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну російський сенатор Людмила Нарусова на засіданні Ради Федерації визнала величезні втрати в Україні.

Відповідне відео виступу сенатора є на telegram-каналі Дениса Казанського.

Нарусова, яка є вдовою першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, виступила із резонансною заявою. Мати Ксенії Собчак повідомила, що на територію України на війну засилалися російські "строковики", які змушували підписати контракт або за них підписували. У результаті, за її даними, одну таку роту вдалося повернути додому, однак із колосальними втратами.

"Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено "строковиків", яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти в сто людей живих залишилося четверо", — заявила Нарусова.

Нагадаємо, російська влада неохоче повідомляє своїм громадянам про втрати в Україні. Раніше повідомлялося, що росія вже використала 95% бойових груп, розташованих біля кордонів з Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Людмила Нарусова #Війна з Росією
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