Укр

Уже признают огромные потери: резонансное заявление сенатора рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Людмила Нарусова Новость обновлена 04 марта 2022, 18:44
Людмила Нарусова

На официальном уровне в рф практически не говорят о потерях.

В пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного вторжения армии рф в Украину российский сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации признала огромные потери в Украине.

Соответствующее видео выступления сенатора доступно на telegram-канале Дениса Казанского.

Нарусова, которая является вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, выступила с резонансным заявлением. Мать Ксении Собчак сообщила, что на территорию Украины на войну засылались российские "срочники", которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. В итоге, по ее данным, одну такую роту удалось вернуть домой, однако с колоссальными потерями.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", — заявила Нарусова.

Напомним, российские власти неохотно сообщают своим гражданам о потерях в Украине. Ранее сообщалось, что россия уже использовала 95% боевых групп, расположенных у границ с Украиной.

Теги:
#Украина #Россия #Людмила Нарусова #Война с Россией
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