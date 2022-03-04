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Полонений росіянин відкрив правду рідним про війну в Україні: "Що путін розповідає – все туфта"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Військовий рф був поранений і потрапив у полон до українців Новина оновлена 04 березня 2022, 13:46
Військовий рф був поранений і потрапив у полон до українців

Хлопця вилікували та дали записати звернення до рідних

Російський танкіст постраждав під час боїв в Україні та, отримавши всю необхідну допомогу, розповів рідним правду про війну.

Відео його зізнань опублікувала прес-служба СБУ, повідомляє "Телеграф".

Росіянин визнав, що росія сама почала війну проти України, вбиває дітей і мирних жителів, і насправді в боях загинуло близько 10 тисяч громадян рф.

"Те, що нам розповідають, що Україна поганий народ, там убивають людей, — це все туфта, це наш уряд промиває мозок нашому народу. Якщо чесно, цей народ самі росіяни і знищують за наказом нашого великого вождя. Те, що тут відбувається, то винна сама росія... Вони вбивають мирних жителів, дітей

Це не та росія, яку нам втирають. Це – агресор, знищувач. Ми гарматне м’ясо, і за останніми даними, сюди приїхало дуже багато військовослужбовців з усієї країни. І що путін розповідає, ніби тут померло людей 10 — це туфта. Нас загинуло близько 10 тисяч, якщо не більше. Не вірте нашим новинам, вони промивають вам мозок.

Український народ дуже добрий, хоч я тут і поранений, але мене зашили, вилікували. Що там розповідають, що до нас погано ставляться — це все фігня", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в полон до українських військових потрапив двічі зрадник України, який брав участь у захопленні Криму.

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#Військові #Полонені
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