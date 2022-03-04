Двічі зрадник України потрапив у полон до українських військових

Зрадник здав себе та весь взвод українським воїнам

Українські бійці взяли полон колишнього українського військового, який перейшов на бік окупантів у 2014 році в Криму.

Відео зі зрадником публікує СБУ.

"Ви знаєте, які мотиви і як виглядає військовий, який зрадив двічі? На відео СБУ – допит чергового "орка" з РФ, який насправді виявився українським військовим зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму! 24 лютого його гаубично- артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і вирушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса. Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не обстрілюватимуть житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: "Все буде як у 2014 році, коли Росія забирала Крим", — зазначається у підпису до відео.

Проте цього разу Україна зустріла окупантів шаленим опором. І відставши під час бою від основних сил ворожої армії, зрадник здав себе та весь взвод українським воїнам. Тепер із ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ.

Як повідомляв "Телеграф", під Миколаєвом ЗСУ відбили у російських військових ЗРК "Панцир-С1".