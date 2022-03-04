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Під Миколаєвом ЗСУ відбили у російських військових ЗРК "Панцир-С1" (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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ЗРК "Панцир-С1" Новина оновлена 04 березня 2022, 10:42
ЗРК "Панцир-С1"

Панцир-С1 — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування

Під Миколаєвом українські захисники відбили у російських військових, які обстрілюють в Україні мирне населення, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Відповідне відео опублікував генеральний штаб ЗСУ.

"Було ваше — стало наше. Трофеї стають соліднішими", — йдеться у підписі до відео.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Панцир-С1 — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування.

Раніше "Телеграф" писав, що під Броварами українські бійці знищили два російські танки та чотири БМП.

Раніше українці вигадали, як використовувати розбиту військову техніку Росії. Так один з користувачів мережі запропонував після перемоги України "увесь цей металобрухт, що залишився після русні", скласти в одну велику купу і покласти біля арки "Дружби" народів, на згадку про те, що зараз відбувається. З огляду на велику кількість знищеної техніки такі пагорби можна буде розмісити біля багатьох міст і навіть сіл України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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