путін ввів в Україну майже всі готові до наступу війська, але успіху не досяг
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Резерви ударного угруповання путіна майже вичерпалися
Окупанти вже ввели в Україну 95% свого військового угруповання, а багатокілометрова колона під Києвом так нікуди й не рушила.
Це випливає зі звіту Пентагону для високопосадовців американського оборонного відомства, пише BBC.
Зазначається, що подібні брифінги у США проводяться чи не щодня після початку вторгнення.
Зокрема вказується, що два дні тому повідомлялося, що російське ударне угруповання було задіяне на 92%, а тепер ця цифра зросла до 95%.
"Істотного просування російських військ за попередню добу в Пентагоні не помітили", — йдеться у повідомленні.
Західні ЗМІ раніше повідомляли, що у напрямку Києва стоїть 64-кілометрова колона техніки, проте за попередні дні вона не зрушила з місця. За інформацією зовнішніх спостерігачів, вона або загрузла у бруді, або спалила все своє паливо.
Крім того, у Пентагоні зазначають, що ознак висадки російського десанту в районі Одеси не здійснювалось і найближчим часом не передбачається.
В американському оборонному відомстві також зазначили, що окупантам так і не вдалося придушити українську авіацію та засоби ППО, хоча обидві сторони зазнали втрат у літаках та вертольотах.
Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що противник продовжує робити спроби наступу за основними напрямками, але українські захисники вже вибили окупантів із Чугуєва.
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