путін ввів в Україну майже всі готові до наступу війська, але успіху не досяг

Резерви ударного угруповання путіна майже вичерпалися

Окупанти вже ввели в Україну 95% свого військового угруповання, а багатокілометрова колона під Києвом так нікуди й не рушила.

Це випливає зі звіту Пентагону для високопосадовців американського оборонного відомства, пише BBC.

Зазначається, що подібні брифінги у США проводяться чи не щодня після початку вторгнення.

Зокрема вказується, що два дні тому повідомлялося, що російське ударне угруповання було задіяне на 92%, а тепер ця цифра зросла до 95%.

"Істотного просування російських військ за попередню добу в Пентагоні не помітили", — йдеться у повідомленні.

Західні ЗМІ раніше повідомляли, що у напрямку Києва стоїть 64-кілометрова колона техніки, проте за попередні дні вона не зрушила з місця. За інформацією зовнішніх спостерігачів, вона або загрузла у бруді, або спалила все своє паливо.

Крім того, у Пентагоні зазначають, що ознак висадки російського десанту в районі Одеси не здійснювалось і найближчим часом не передбачається.

В американському оборонному відомстві також зазначили, що окупантам так і не вдалося придушити українську авіацію та засоби ППО, хоча обидві сторони зазнали втрат у літаках та вертольотах.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що противник продовжує робити спроби наступу за основними напрямками, але українські захисники вже вибили окупантів із Чугуєва.