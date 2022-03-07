путин ввел в Украину почти все готовые к наступлению войска, но успеха не достиг - Пентагон

Резервы ударной группировки путина почти истощились

Оккупанты уже ввели в Украину 95% своей военной группировки, а многокилометровая колонна под Киевом так никуда и не двинулась.

Это следует из отчета Пентагона для высокопоставленных лиц американского оборонного ведомства, пишет BBC.

Отмечается, что подобные брифинги в США проводятся чуть ли не каждый день после начала вторжения.

В частности указывается, что два дня назад сообщалось, что российская ударная группировка была задействована на 92%, теперь же эта цифра возросла до 95%.

"Существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили", — говорится в сообщении.

Западные СМИ ранее сообщали, что в направлении Киева стоит 64-километровая колонна техники, однако за предыдущие дни она не сдвинулась. По информации внешних наблюдателей, она либо увязла в грязи, либо сожгла все свое топливо.

Кроме того, в Пентагоне отмечают, что признаков высадки российского десанта в районе Одессы не осуществлялось и в ближайшее время не предвидится.

В американском оборонном ведомстве также указали, что оккупантам так и не удалось подавить украинскую авиацию и средства ПВО, хоть обе стороны понесли потери в самолетах и вертолетах.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ ранее сообщили, что противник продолжает предпринимать попытки наступления по основным направлениям, но украинские защитники уже выбили оккупантов из Чугуева.