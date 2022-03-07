путин ввел в Украину почти все готовые к наступлению войска, но успеха не достиг - Пентагон
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 19
Резервы ударной группировки путина почти истощились
Оккупанты уже ввели в Украину 95% своей военной группировки, а многокилометровая колонна под Киевом так никуда и не двинулась.
Это следует из отчета Пентагона для высокопоставленных лиц американского оборонного ведомства, пишет BBC.
Отмечается, что подобные брифинги в США проводятся чуть ли не каждый день после начала вторжения.
В частности указывается, что два дня назад сообщалось, что российская ударная группировка была задействована на 92%, теперь же эта цифра возросла до 95%.
"Существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили", — говорится в сообщении.
Западные СМИ ранее сообщали, что в направлении Киева стоит 64-километровая колонна техники, однако за предыдущие дни она не сдвинулась. По информации внешних наблюдателей, она либо увязла в грязи, либо сожгла все свое топливо.
Кроме того, в Пентагоне отмечают, что признаков высадки российского десанта в районе Одессы не осуществлялось и в ближайшее время не предвидится.
В американском оборонном ведомстве также указали, что оккупантам так и не удалось подавить украинскую авиацию и средства ПВО, хоть обе стороны понесли потери в самолетах и вертолетах.
Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ ранее сообщили, что противник продолжает предпринимать попытки наступления по основным направлениям, но украинские защитники уже выбили оккупантов из Чугуева.
- Дата публикации
-
- Категория
-