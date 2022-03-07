Война — день 12: в Украине появились новые города-герои, а в россии подавляют протесты

Кратко о главном 7 марта

В Украине начинается 12-ый день от начала полномасштабного военного вторжения российских войск. Уже стало понятно, что кровавый диктатор владимир путин не получит легкой прогулки по нашей земле, поскольку потери оккупационной армии уже перевалили за 11 тысяч человек, этого оказалось достаточно, чтобы начать скрытую мобилизацию резервов в россии. Кроме того, очевидно, что о чем-то догадываться начали и простые россияне, которые устроили первые пусть и безуспешные акции протеста против войны. Вместе с тем в Украине уже появились новые города-герои, которые первыми встретили нашествие московской орды.

В этом материале "Телеграф" каждый час будет публиковать самые актуальные новости, которые произошли 7 марта.

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00:38 Оперативная информация по состоянию на 00:00 7 марта по российскому вторжению от Генштаба ВСУ:

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ВОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск.

Конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли.

Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.

После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления вооружения и военной техники противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике.

Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

00:11 В г. Коростень Житомирской области в результате воздушного удара, нанесенного около 21:00 6 марта, выбиты окна в трехэтажном здании ОШ №2. Погибших нет, 1 человек получил травмы, сообщает ГСЧС Украины.

Кроме того, примерно в это же время в г. Овруч Коростенского района также в результате воздушного удара разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома. Получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных жилых домов (информация уточняется). Во время поквартирного обхода бойцами ГСЧС с целью выявления пострадавших, в одной из квартир на 5-м этаже спасатели обнаружили пожилую женщину, которая находилась в шоковом состоянии, не могла двигаться и нуждалась в помощи. Спасатели вызвали на место происшествия экстренную медицинскую помощь, врачи нормализовали состояние женщины, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны"

А о событиях за 4 марта, читайте в материале: "Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками"

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города"