Россияне продолжают наступление, но Украина освободила Чугуев: в ВСУ подвели итоги 6 марта

Украинские защитники продолжают оказывать достойное сопротивление оккупантам

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подбили итоги 6 марта и рассказали, как обстоят дела с отражением российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что, как и прежде, противник фокусирует усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева, а также на выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также на получении сухопутного коридора в Крым.

"Конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли", — говорится в сообщении.

На Полесье войска противника пытаются взять Бучу и Ирпень под свой контроль для чего начал выдвижение своих подразделений.

Также замечены попытки врага продвинуться к Киеву со стороны Броварского и Бориспольского районов. Однако на этом направлении возле н.п. Новая Басань и Скрипали враг получил жесткий отпор и был вынужден уйти на передислокацию.

Кроме того, противнику удалось восстановить движение по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр и продолжить наступление на Запорожье.

Вместе с тем отмечается, что украинским защитникам удалось полностью освободить город Чугуев.

"Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командиры 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на утро 6 марта российские оккупационные войска потеряли в Украине 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин. Хоть в россии реальные данные о потерях не поддаются широкой огласке, но показательным является то, что режиму путина приходится проводить скрытую мобилизацию.

Вместе с тем оккупационные войска продолжают убивать мирных украинцев. Так согласно данным ООН с начала военного вторжения в Украину погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения.

Тем временем в крупных городах рф протестующие вышли на улицы с призывами остановить войну, но их традиционно разогнали силовики.