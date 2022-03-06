Укр

В россии началась скрытая мобилизация из-за катастрофических потерь в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Подбитая военная техника россиян Новость обновлена 06 марта 2022, 19:45
Подбитая военная техника россиян

рф перешла на террористическую тактику.

На 11-й день войны российские оккупационные войска, не достигнув успешного продвижения подразделений, в нарушение Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе сообщили, что в населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны у местных жителей и заставляли их одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.

Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.

В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма" (данные уточняются).

Подразделения Вооруженных Сил Украины осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен. Враг имеет потери и по другим направлениям.

"Напоминаем, доверяйте только проверенным источникам. Не впадайте в панику", — отметили в Генштабе.

Добавим, что под Николаевом было ликвидировано немало российских захватчиков:

Ранее сообщалось, что в Ирпене погиб украинский актер, который служил в рядах ВСУ.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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