В россии началась скрытая мобилизация из-за катастрофических потерь в Украине
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рф перешла на террористическую тактику.
На 11-й день войны российские оккупационные войска, не достигнув успешного продвижения подразделений, в нарушение Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
В Генштабе сообщили, что в населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны у местных жителей и заставляли их одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.
Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.
В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма" (данные уточняются).
Подразделения Вооруженных Сил Украины осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен. Враг имеет потери и по другим направлениям.
"Напоминаем, доверяйте только проверенным источникам. Не впадайте в панику", — отметили в Генштабе.
Добавим, что под Николаевом было ликвидировано немало российских захватчиков:
Ранее сообщалось, что в Ирпене погиб украинский актер, который служил в рядах ВСУ.