В Виннице российские нацисты нанесли ракетный удар по аэродрому (фото, видео)

Новость об обстреле подтвердил губернатор области Сергей Борзов

На 11-й день полномасштабной российско-украинской войны оккупанты ракетами обстреляли аэропорт "Винница" и военную часть в Гавришовке.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

В результате взрывов произошел пожар. Сейчас на месте работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Очевидцы и СМИ публикуют фото и видео, на которых виден столб черного дыма с места вероятного попадания вражеских ракет.

Аэропорт "Винница" находится за 10 км от областного центра.

Напомним, что на одиннадцатый день войны русские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. От обстрелов погибло уже по меньшей мере 38 детей, в то время как еще 71 ребенок пострадал.