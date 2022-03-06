В россии люди выходят на митинги против войны, их жестоко избивают: видео

В россии проходят митинги против "военной операции" в Украине.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии проходят акции протеста против войны в соседней стране. путинские силовики жестоко подавляют мирные протесты граждан.

Об этом сообщает telegram-канал издания meduza.

По информации источника, в рф более 2 тысяч человек, которые вышли на протест, были задержаны полицией. В Москве задержано около 500 человек, Новосибирске – 279, Санкт-Петербурге – 267, Екатеринбурге – 206 человек. В сети распространяются кадры со зверствами путинских силовиков. К примеру, в Екатеринбурге российская полиция валит людей на землю и бьет ногами.

Напомним, 6 марта ракетному удару со стороны рф подверглась Винница. Военные считают, что удар был нанесен из Приднестровья. В воскресенье оккупанты ударили по Харькову "градом", а под Николаевом украинские защитники "отжали" военную технику у захватчиков. Кроме того, сообщается, что за Украину готовы воевать 20 тысяч иностранных граждан. В правительстве заявили, что Украина переходит на экономику военного времени.