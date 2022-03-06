"Вашей же техникой отлупим": под Николаевом украинцы "отжали" у россиян броневик (видео)

Был ваш "Тигр", стал наш

В воскресенье, 6 марта, в жарких боях под Николаевом военные смогли захватить российский бронированный внедорожник "Тигр".

Трофеем на своем канале в Telegram похвастался глава Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким, сообщает "Телеграф".

"Добрый день, мы из Украины! Ну что ребята, теперь у меня есть свой личный трофейный "Тигр", отжатый мужественно нашими пацанами. С работающей электроникой, теперь я смогу еще больше повеселиться", — сказал Ким.

Он также добавил: "Готовьтесь, оккупанты, вашей же техникой будем вас лупить!".

Заметим, что "Тигры", — это бронированные вседорожники повышенной проходимости, они производятся в рф и активно используются агрессором в боевых действиях против Украины. Они бывают разных модификаций и даже со встроенными комплексами радиоэлектронной борьбы.

В частности, "Тигров" видели во время аннексии Крыма в 2014 году, потом еще в 2015-ом. И это не первый случай, что украинцы захватывают такие армейские броневики, ремонтируют, и сами дальше используют их против оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы уничтожили группу оккупантов и забрали себе их танк в качестве трофея.