Укр

"Позиции только укрепляются": глава Николаевской ОГА объяснил, почему у россиян нет никаких шансов в Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Вооруженные силы Украины дают жесткий отпор врагу Новость обновлена 05 марта 2022, 23:39
Вооруженные силы Украины дают жесткий отпор врагу

Виталий Ким убежден, что украинские военные укрепляются с каждым днем.

С каждым днем боев против российских оккупантов украинская армия становится все сильнее и мощнее, а наши граждане своими усилиями и протестами даже в захваченных городах дают врагу понять, что захватчики в Украине не имеют ни единого шанса.

Такое мнение озвучил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в собственном Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие на Николаевщине и в других городах Украины за эти 10 дней показали оккупантам, что им не удастся реализовать свои злые планы.

"Должен вам сказать, что с каждым днем ​​боев наша армия, в частности, наша Николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них (оккупантов — руд.), этим же оружием мы их сбиваем", — заявил Виталий Ким.

Он добавил, что сейчас украинское общество объединено как никогда раньше и жестко противостоит агрессору. Наши граждане даже после захвата городов оккупантами выходят на митинги и показывают свою проукраинскую позицию.

"Учитывая, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага просто нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и прочее. Похоже, оккупанты понимают, что никаких шансов они не имеют – любые референдумы под дулами автоматов в Украине — это невозможно. Поэтому мне кажется, что угроза захвата города еще уменьшается", — добавил глава Николаевской ОГА.

Ввиду этого все структуры страны сейчас активно сотрудничают, что еще больше способствует укреплению украинских позиций и враг отступает.

Ким убежден, что наша армия в перспективе может захватить серьезную вражескую технику – корабль или вертолет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия продолжает наступать на украинские территории, но из-за отважной защиты украинских бойцов, только терпит большие убытки как личного состава, так и техники. На 5 марта количество убитых русских солдат перешло за 10 тысяч.

Теги:
#Украина #Николаев #Россия #Война #Виталий Ким
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