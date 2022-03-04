Укр

Новый трофей: ВСУ уничтожили группу оккупантов и забрали их танк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У бойцов ВСУ "появился" новый танк Новость обновлена 04 марта 2022, 12:33
У бойцов ВСУ "появился" новый танк

Российская армия продолжает нести потери.

Девять дней Украина мужественно противостоит российским войскам, которые ворвались на нашу территорию 24 февраля, каждый день уничтожая количество армии россии: ее солдат и техники. По состоянию на 4 марта россияне уже потеряла больше 9 тысяч личного состава и до 2 тысяч единиц военной техники, однако украинские бойцы не перестают завоевывать себе новые "трофеи".

Так в "коллекцию" ВСУ попал рабочий российский танк Т-80БВМ и автомат АК-12, которые парни из ССО забрали у российских оккупантов, предварительно уничтожив захватчиков.

"Захватить рабочий танк Т-80БВМ для парней из ССО — не проблема".

Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику россии. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить возле арки "Дружбы" народов, в память, что сейчас происходит.

Отметим, что под Николаевом украинские защитники отбили у российских военных зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Теги:
#Украина #Россия #Война #ВСУ
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