Новый трофей: ВСУ уничтожили группу оккупантов и забрали их танк
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Российская армия продолжает нести потери.
Девять дней Украина мужественно противостоит российским войскам, которые ворвались на нашу территорию 24 февраля, каждый день уничтожая количество армии россии: ее солдат и техники. По состоянию на 4 марта россияне уже потеряла больше 9 тысяч личного состава и до 2 тысяч единиц военной техники, однако украинские бойцы не перестают завоевывать себе новые "трофеи".
Так в "коллекцию" ВСУ попал рабочий российский танк Т-80БВМ и автомат АК-12, которые парни из ССО забрали у российских оккупантов, предварительно уничтожив захватчиков.
"Захватить рабочий танк Т-80БВМ для парней из ССО — не проблема".
Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику россии. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить возле арки "Дружбы" народов, в память, что сейчас происходит.
Отметим, что под Николаевом украинские защитники отбили у российских военных зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
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