Под Николаевом ВСУ отбили у российских военных ЗРК "Панцирь-С1" (видео)
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Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования
Под Николаевом украинские защитники отбили у российских военных, обстреливающих в Украине мирное население, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Соответствующее видео опубликовал генеральный штаб ВСУ.
"Было ваше – стало наше. Трофеи становятся солиднее", — говорится в подписи к видео.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования.
Ранее "Телеграф" писал, что под Броварами украинские бойцы уничтожили два российских танка и четыре БМП.
Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику рф. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить у арки "Дружбы" народов, в память тому, что сейчас происходит. Учитывая большое количество уничтоженной техники, такие холмы можно будет размесить возле многих городов и даже сел Украины.
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