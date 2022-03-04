Укр

Под Николаевом ВСУ отбили у российских военных ЗРК "Панцирь-С1" (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1398
ЗРК "Панцирь-С1" Новость обновлена 04 марта 2022, 10:42
ЗРК "Панцирь-С1"

Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования

Под Николаевом украинские защитники отбили у российских военных, обстреливающих в Украине мирное население, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Соответствующее видео опубликовал генеральный штаб ВСУ.

"Было ваше – стало наше. Трофеи становятся солиднее", — говорится в подписи к видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования.

Ранее "Телеграф" писал, что под Броварами украинские бойцы уничтожили два российских танка и четыре БМП.

Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику рф. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить у арки "Дружбы" народов, в память тому, что сейчас происходит. Учитывая большое количество уничтоженной техники, такие холмы можно будет размесить возле многих городов и даже сел Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война
Президент настроен весьма решительно
Политика
"Русские люди, как это вообще возможно?": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент настроен весьма решительно
"Русские люди, как это вообще возможно?": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Категория
От школы остались только кирпичики
В Житомире российские нацисты разбомбили школу (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Бои еще продолжаются
Потери россии на 9-й день войны: почти 10 тысяч солдат и 2 тысячи единиц военной техники
Дата публикации
Категория
Алексей Резников
"В эти дни происходит перелом ситуации": глава Минобороны выступил с обращением
Дата публикации
Категория
россия продолжает предпринимать попытки сломить украинцев
Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)