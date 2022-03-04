Под Николаевом ВСУ отбили у российских военных ЗРК "Панцирь-С1" (видео)

Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования

Под Николаевом украинские защитники отбили у российских военных, обстреливающих в Украине мирное население, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Соответствующее видео опубликовал генеральный штаб ВСУ.

"Было ваше – стало наше. Трофеи становятся солиднее", — говорится в подписи к видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Панцирь-С1 — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования.

Ранее "Телеграф" писал, что под Броварами украинские бойцы уничтожили два российских танка и четыре БМП.

Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику рф. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить у арки "Дружбы" народов, в память тому, что сейчас происходит. Учитывая большое количество уничтоженной техники, такие холмы можно будет размесить возле многих городов и даже сел Украины.