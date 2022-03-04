В Житомире российские нацисты разбомбили школу (фото, видео)

Местные жители в ужасе со зверств орков

Утром 4 марта российские оккупанты совершили авиационный налет на одну из житомирских школ. На девятый день войны против Украины под их прицельным огнем оказался лице1 №25, от которого частично остались лишь руины.

Новости сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей страничке в Facebook.

Известно, что воздушную атаку провели после девяти утра, то есть не во время комендантского часа, когда на улице может не быть людей. Изначально чиновник говорил, что в школе могли быть пострадавшие и даже погибшие, однако в ГСЧС информацию не подтвердили. Предварительно — этот удар обошелся без жертв.

Ситуация усложняется тем фактом, что в городе постоянно звучат сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о вероятном повторном нападении россиян.

Сейчас известно, что половина учебного заведения разбита вхлам. Чем именно был нанесен удар, также еще не установили, однако он имел огромную силу.

Местные жители предполагают, что, вероятно, россияне могли целиться в какое-то из городских админзданий, но попали по школе.

Впрочем, предыдущие действия оккупантов доказывают, что такая атака могла быть целиком и полностью спланированной. Ведь как известно, несколько дней назад российская армия вела прицельный огонь по роддому, где находились пациентки, а также по жилых домах.