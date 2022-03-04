Под Броварами украинские бойцы уничтожили два российских танка и четыре БМП (фото)

Бронемашину пехоты россиян украинские бойцы отняли на свои нужды

Под Броварами украинская армия уничтожила вражескую технику, которой россияне обстреливают мирные города. Оккупанты лишились двух танков и четырех БМП. Также украинские бойцы отобрали одну бронемашину пехоты.

Об этом сообщается на странице 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців в Фейсбук.

"Утро следует начинать с побед. Бойцы 72 омбр немного покрошили врага в поселке Победа под Броварами. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты. Враг засел в деревне. Скрывает свою технику в городах и домах местных. Грабить магазины. Беснуется. Ибо видит свою броню, ставшую металлоломом и знает, что его ждет такая же участь! Слава Украине!", — говорится в сообщении бригады.

Техника россиян превратилась в пепел

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Ранее украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику рф. Так один из пользователей сети предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить у арки "Дружбы" народов, в память тому, что сейчас происходит. Учитывая большое количество уничтоженной техники, такие холмы можно будет размесить возле многих городов и даже сел Украины.