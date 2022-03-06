Укр

По Виннице россияне ударили из Приднестровья? Заявление военных

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Аэропорт "Винница" Новость обновлена 06 марта 2022, 15:53
Аэропорт "Винница"

Сегодня по Виннице были нанесены 8 ракетных ударов

Ракеты, попавшие в Винницкий аэропорт, по предварительной информации, были выпущены из Приднестровья.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

"Сегодня около двух часов дня по гражданскому аэропорту и военной части, которая есть на реконструкции, где нет техники, враг нанес ракетный удар, 8 ракет, ориентировочно с Приднестровья. Враг еще раз показал свое лицо. Мы не сдаемся", — отметил военный журналист Юрий Игнат.

Добавим, в результате взрывов произошел пожар. Сейчас на месте работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал лидеров западного мира обеспечить гуманитарную воздушную зону над Украиной или, по крайней мере, предоставить Украине самолеты, чтобы она могла себя защищать.

Тем временем в сети появилось видео очевидцев, которые засняли полет одной из восьми ракет на Винницу.

Напомним, что власти Украины продолжают призывать страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости.

Теги:
#Винница #Приднестровье #Аэропорты
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