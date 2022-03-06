Укр

В Украину хотят ехать воевать уже 20 тысяч иностранцев - Кулеба

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Интернациональный легион Новость обновлена 06 марта 2022, 15:00
Интернациональный легион

Уже известно о добровольцах из 52 стран мира

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который ранее рассказал, кто может закрыть небо над Украиной, сообщил, что в Украину едут опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы вместе с украинскими воинами воевать против российских оккупантов в рядах Интернационального легиона.

По словам Кулебы, общее число заявок приближается к 20 тысячам.

"Это их желание, которое они изъявили, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем, это их добровольная готовность воевать на стороне добра", — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в воскресенье, 6 марта.

Добавим, что в Украину, которая уже больше недели отражает вторжение российских оккупантов, массово приезжают добровольцы из других стран. Тысячи ветеранов из США готовы воевать добровольцами за Украину. Также отмечается, что много желающих находится и в других странах, в основном это выходцы из постсоветских стран вроде Грузии или Беларуси.

Стоит отметить, что о создании Интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 27 февраля. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.

Теги:
#МИД #Дмитрий Кулеба
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