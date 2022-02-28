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Украина вводит безвиз для иностранцев-добровольцев: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Украине безвиз ввели для иностранцев, желающих присоединиться в легион обороны Украины Новость обновлена 28 февраля 2022, 22:52
В Украине безвиз ввели для иностранцев, желающих присоединиться в легион обороны Украины

Безвиз начнет действовать уже с 1 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима в Украине для иностранцев, желающих воевать против России.

Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Так, с 1 марта на период действия военного положения в Украине будет введен безвизовый режим въезда для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Исключением станут только граждане РФ, которая признана государством-агрессором.

Напомним, что о создании Интернационального легиона украинской армии президент объявил двумя днями ранее, отметив, что к нему могут присоединиться все иностранцы (кроме россиян), желающие бороться против захватчиков ХХІ века. Известно, что этот легион присоединят к рядам Территориальной обороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев предложил направить своих бойцов в Украину для отражения российского вторжения.

Также мы писали, что в ближайшее время в Украину прибудут добровольцы из Грузии.

Теги:
#Украина #Война #Владимир Зеленский #Военное положение в Украине #Безвиз
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