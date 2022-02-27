Зеленский создает в Украине иностранный легион для желающих воевать против армии Путина

Пока что противостоять агрессору приходится только нашим защитникам

Иностранные граждане, которые видят несправедливость в военной агрессии России против Украины и хотели помочь ВСУ в их сопротивлении, могут стать членами Интернационального легиона украинской армии.

Такое предложение граждан всех мировых стран прозвучало от президента Владимира Зеленского, пишет ОП.

Как отметил глава государства, украинцы мужественно обороняются от нападения российского оккупанта, одновременно защищая не только себя, но и спокойствие Европы. При этом, как отмечает Зеленский, Россия начала настоящую войну против прав человека, и это угроза — не только для Украины.

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков ХХІ века", — сообщают в пресс-службе президента.

Такое новообразование будет называться Интернациональным легионом. Он пополнит ряды территориальной обороны.

Записаться в такой легион можно, обратившись к атташе по вопросам обороны в Посольстве Украины — в том государстве, гражданином которого является желающий присоединиться к противостоянию России.

Отметим, что глава Минобороны Алексей Резников убежден: у Украины впереди еще непростое время, но мы устоим, в том числе благодаря поддержке от наших иностранных партнеров.