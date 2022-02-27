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Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны Новость обновлена 27 февраля 2022, 06:57

Украина четвертые сутки ведет открытую войну с российским агрессором. Министр обороны Алексей Резников опубликовал утреннее обращение, которое вызывает только слова уважения и гордости за нашу армию, наш народ!

"Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются", — пишет министр.

Также Резников обращает внимание на решение западных партнеров по сдерживанию России и Путина.

"Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многие наконец-то одолели страх и решились бросить вызов Кремлю", — подчеркнул министр.

Обращение министра обороны
Обращение министра обороны

Речь идет об отключении банков РФ от системы SWIFT, ограничении внешнего долга и блокировании активов российских олигархов на Западе.

Отметим, что по состоянию на утро 27 февраля Россия понесла серьезные потери из-за своего вторжения в Украину — более 3,5 тысяч военных, сообщали в Минобороны. Официально российские власти какие-либо потери отрицают, в прессе ввели военную цензуру.

За событиями на фронтах 27 февраля следите здесь.

Теги:
#Война #Алексей Резников
Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны
Украина
Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны
Дата публикации
Дата публикации
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Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны
Где все те, кто обещал захватить Киев за 2 часа? — Обращение министра обороны
Дата публикации
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