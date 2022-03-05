Не НАТО: Кулеба рассказал, кто может закрыть небо над Украиной

Отдельные страны готовы помочь Украине с самолетами и средствами ПВО

Несмотря на то, что НАТО заявило о неготовности закрыть небо над Украиной, есть отдельные страны Альянса, которые готовы обеспечить безопасность украинского неба.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона украинских новостей.

"Есть такие страны, но называть их я не стану", — сказал он и добавил, что речь идет о поставках боевой авиации и средств ПВО.

Вместе с тем он подчеркнул, что считает, что тему поставок оружия и стран, которые это делают, стоит вывести из медийного пространства и продолжать эту работу молча.

Стоит отметить, что по данным Reuters, 3 и 4 марта на всей территории США проводился опрос общественного мнения относительно мер, которые Запад должен предпринять против россии за ее вторжение в Украину.

Согласно их результатам, 74% респондентов считают, что НАТО должно закрыть небо над Украиной. 80% опрошенных также высказались за остановку покупок нефти из россии Соединенными штатами.

Введение дополнительных санкций поддерживают 81% опрошенных, а 72% считают нужным поставить Украине больше оружия.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к украинцам раскритиковал Альянс за нерешительность, но поблагодарил отдельные страны-участницы, которые продолжают поддерживать нашу страну перед лицом российских оккупантов.