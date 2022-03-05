Не НАТО: Кулеба розповів, хто може закрити небо над Україною

Окремі країни готові допомогти Україні з літаками та засобами ППО

Попри те, що НАТО заявило про неготовність закрити небо над Україною, є окремі країни Альянсу, які готові забезпечити безпеку українського неба.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі єдиного телемарафону українських новин.

"Є такі країни, але називати їх я не стану", — сказав він і додав, що йдеться про постачання бойової авіації та засобів ППО.

Водночас він наголосив, що вважає, що тему постачання зброї та країн, які це роблять, варто вивести з медійного простору та продовжувати цю роботу мовчки.

Варто зазначити, що за даними Reuters, 3 та 4 березня на всій території США проводилося опитування громадської думки щодо заходів, які Захід має вжити проти росії за її вторгнення в Україну.

За їхніми результатами, 74% респондентів вважають, що НАТО має закрити небо над Україною. 80% опитаних також висловилися за зупинку купівлі нафти з росії Сполученими штатами.

Введення додаткових санкцій підтримують 81% опитаних, а 72% вважають за потрібне поставити Україні більше зброї.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до українців розкритикував Альянс за нерішучість, але подякував окремим країнам-учасницям, які продовжують підтримувати нашу країну перед лицем російських окупантів.