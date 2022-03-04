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НАТО не закриватиме небо над Україною та не вводитиме наземні війська — Столтенберг

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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НАТО не закриватиме небо над Україною та не вводитиме наземні війська — Столтенберг Новина оновлена 04 березня 2022, 15:34

У НАТО вирішили, що їхні літаки не будуть у повітряному просторі України

НАТО не закриватиме небо над Україною чи вводитиме наземні війська. Таке рішення було прийнято на засіданні НАТО 4 березня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

"Це питання підіймалося на засіданні, але союзники погодилися, що не повинно бути літаків НАТО в повітряному просторі України, або військ НАТО на території України", — заявив Столтенберг.

Питання безпольотної зони над Україною стало більш ніж терміновим після того, як путінські окупанти дісталися Енергодару в Запорізькій області та обстріляли місцеву АЕС. Ця станція є найбільшою "атомкою" Європи, і вибух на ній може вдесятеро перевищити потужність Чорнобильської катастрофи.

Зазначимо, що, попри не надто згідливий Захід, деякі з американських чиновників називали no-fly зону дуже хорошим варіантом.

Також розглянути це питання президент Володимир Зеленський просив і американського лідера Джозефа Байдена та британського міністра Бориса Джонсона. З обома політиками він спілкувався пізно вночі після обстрілу ЗАЕС.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Війна
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