НАТО не закриватиме небо над Україною та не вводитиме наземні війська — Столтенберг

У НАТО вирішили, що їхні літаки не будуть у повітряному просторі України

НАТО не закриватиме небо над Україною чи вводитиме наземні війська. Таке рішення було прийнято на засіданні НАТО 4 березня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

"Це питання підіймалося на засіданні, але союзники погодилися, що не повинно бути літаків НАТО в повітряному просторі України, або військ НАТО на території України", — заявив Столтенберг.

Питання безпольотної зони над Україною стало більш ніж терміновим після того, як путінські окупанти дісталися Енергодару в Запорізькій області та обстріляли місцеву АЕС. Ця станція є найбільшою "атомкою" Європи, і вибух на ній може вдесятеро перевищити потужність Чорнобильської катастрофи.

Зазначимо, що, попри не надто згідливий Захід, деякі з американських чиновників називали no-fly зону дуже хорошим варіантом.

Також розглянути це питання президент Володимир Зеленський просив і американського лідера Джозефа Байдена та британського міністра Бориса Джонсона. З обома політиками він спілкувався пізно вночі після обстрілу ЗАЕС.